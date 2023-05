Bewoners klagen over kraantjeswater in Tienen: "Laagje zwart na een bad"

Brigitte Van Damme van de Watergroep bevestigt dat de concentratie mangaan in dat gedeelte van de Hoegaardenstraat te hoog is. "Normaal wordt het teveel aan mangaan uit het water gehaald in onze zuiveringsstations. Maar in dit specifieke geval vermoeden we dat er zich in het laagste deel van de Hoegaardenstraat meer afzetting van mangaan in de leiding voordoet. Dat komt dan los wanneer je grote hoeveelheden water afneemt, bijvoorbeeld om een bad te vullen."

"Het teveel aan mangaan vormt in elk geval geen bedreiging voor de gezondheid", verzekert Van Damme. "We gaan voor alle zekerheid de leiding binnenkort nog eens grondig spoelen."