Hongerige Bulgaren in Poperinge brengen uitbuiting in pluimveebedrijven aan het licht

In november vorig jaar kwamen twee Bulgaren aan buurtbewoners eten vragen omdat ze honger hadden. Ze hadden geen geld om eten te kopen en hun werkgever had hun identiteitspapieren afgenomen. De lokale politie ontdekte een tiental slachtoffers die in een vervallen vakantiehoeve verbleven.

Het gerecht kwam een Nederlands-Turkse man van 51 uit Arnhem op het spoor. Hij stelde Bulgaren en Roemenen in slechte omstandigheden te werk. Ze moesten pluimvee ophalen in kwekerijen en boerderijen. Het gerecht onderzoekt of de verdachte schuldig is aan uitbuiting en mensenhandel op grote schaal in pluimveebedrijven in Vlaanderen en Nederland. De verdachte is op 25 april gearresteerd tijdens een gerechtelijke actie in Nederland en België. Hij is door de Nederlandse justitie uitgeleverd aan ons land. Vanmorgen besliste de raadkamer van Brugge dat hij een maand langer aangehouden blijft.