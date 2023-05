Hoogste aantal executies in vijf jaar tijd in 2022

Slechts drie landen voerden 90 procent van de wereldwijde executies uit. In Iran stegen de geregistreerde executies van 314 in 2021 tot 576 vorig jaar. In Saoedi-Arabië was er een verdrievoudiging van 65 in 2021 tot 196 in 2022, het hoogste dat Amnesty in 30 jaar optekende. In Egypte waren er 24 executies. De duizenden executies van China werden niet meegerekend.