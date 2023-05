"David versus Goliath": de impact die de uitspraak van een vrederechter tegen chemiereus 3M kan hebben

"Het blijft een apart gegeven", zegt Larmuseau. "Eigenlijk hebben ze gebruik gemaakt van een handigheidje. Het goede aan de zaak is dat het snel gaat, maar het is eigenlijk niet hoe het hoort te zijn. Inbreuken op de milieuzorgplicht worden normaal gezien strafrechtelijk vervolgd. Dat zijn de beste procedures om te volgen, dan is het eigenlijk te betreuren dat je moet overstappen tot dit zwaktebod."

Want om het te kaderen: meestal gaan burenruzies over pakweg een fout geplante boom of een padelveld dat voor geluidsoverlast zorgt. Deze zaak is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. En toch. Van Calster vindt het hoe dan ook bemoedigend. "Dit is duidelijk David versus Goliath, de klassieke kleine man versus een groot Amerikaans bedrijf. Minstens in eerste aanleg heeft het toch iets opgeleverd."