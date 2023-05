Inbrekers maken gat in de muur van Antwerpse winkel en stelen voor tienduizenden euro's aan kinderkledij

De politie van Antwerpen is met een onderzoek bezig en analyseert beelden van camera's uit de buurt. De eigenares van de winkel hoopt dat er nog mensen opduiken die afgelopen weekend iets gehoord of gezien hebben. Vermoedelijk is de inbraak in de nacht van zaterdag of zondag gebeurd. "Het is hier een bruisende wijk in een levendige stad, dus we kunnen ons moeilijk inbeelden dat niemand iets gemerkt heeft. Alle tips zijn welkom, ook al is het anoniem, want camerabeelden zijn er niet. Je kan binnenspringen in de winkel, ons een berichtje sturen op Instagram en alle info is ook welkom bij de politie", aldus nog Maya.