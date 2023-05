Verdict valt vier jaar na spectaculaire Duitse juwelenroof: mogelijk verlaten dieven rechtbank op vrije voeten

Ja en nee. Correspondent Charlotte Waaijers: "De verdachten hebben een deal gesloten met justitie en onderdeel van die deal was de teruggave van 31 stukken via de advocaten. In ruil daarvoor kregen ze strafvermindering."



Op die schikking is er kritiek in Duitsland. "De verdachten hebben minder teruggegeven dan afgesproken, wat ze teruggaven is deels beschadigd en het zijn niet de volledige collecties", legt Waaijers uit.



De resterende buit is met andere woorden nog zoek en blijft zoek. "Er zijn geen betrouwbare aanwijzingen", klinkt het in de Duitse pers.