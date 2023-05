Treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde onderbroken door defecte trein

"Deze ochtend rond 7 uur is een trein in panne gevallen. Daardoor is het treinverkeer verstoord", zegt Bart Crols van de NMBS. "Er waren een 70-tal mensen aan boord die geëvacueerd zijn. Op dit moment is een hulplocomotief bezig met de defecte trein te verplaatsen, zodat het treinverkeer hersteld kan worden."

Door de defecte trein wordt het treinverkeer omgeleid of rijden er vervangbussen. "Op dit moment is er geen treinverkeer mogelijk, wat voor de nodige extra reistijd zorgt." In de loop van de namiddag moet de hinder opgelost zijn.