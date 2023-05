Deze vier Belgische zangeressen smeren de stembanden voor de Koningin Elisabethwedstrijd

Was de Koningin Elisabethwedstrijd een kinderdroom? “Dat zat inderdaad altijd in mijn achterhoofd. Thomas Blondelle (2e prijs in de KEW van 2011, en nu ook haar coach) studeerde ook bij mijn zangleerkracht. Ik dacht altijd: daar wil ik ook aan meedoen. Bij de vorige editie in 2018 heb ik getwijfeld om video’s in te sturen, maar het was toen nog te vroeg. Ik was nog student, met te weinig ervaring. Nu, vijf jaar later, voel ik me klaar.”