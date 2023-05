Oppositieraadslid dient klacht in tegen slechte toestand van schuthokken in Kortemark

Oppositieraadslid in Kortemark Mark Pollentier (Onafhankelijk) dient klacht in om de toestand van de schuthokken aan te klagen. Afgelopen weekend raakte een jachthond gewond die er zat opgesloten. De hokken worden gebruikt om verdwaalde honden achter te laten. Als je een hond achterlaat, moet je de hulpdiensten bellen, maar dat gebeurde niet. De hond zat een hele dag opgesloten en raakte gewond omdat de hokken in slechte staat zijn. Als er niks gebeurt, stapt Pollentier naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).