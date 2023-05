Leesniveau in vierde leerjaar opnieuw fors gedaald: "Scholen zijn overbevraagd, maar ook ouders spelen rol"

Onderwijsexpert Dirk Van Damme "verbijsterd"

Onderwijsexpert Dirk Van Damme zegt "verbijsterd" te zijn over de slechte resultaten. "Dit zou een moment moeten zijn waarop het hele onderwijsveld en alle actoren zeggen: 'zo kan het niet verder'", aldus Van Damme. Hij vreest echter dat de "zwarte piet gaat worden doorgespeeld" en dat we "in een politiek spel" verzeild raken. "Die sense of urgency bepleiten klinkt hol. Wanneer gaat men eindelijk wakker schieten?"

Van Damme erkent dat er in ons land een te grote tolerantie is voor een thuistaal die niet Nederlands is. "De inburgering hier zorgt er niet voor dat migrantenouders, ook niet de tweede of derde generatie, Nederlands spreken. We zien dat het bij ons heel traag of zelfs niet evolueert, terwijl dat in andere landen met vergelijkbare migrantenpopulaties sterk verbetert. Je kan op dat vlak beleidsmatig echter niet veel verplichten."

Toch wil Van Damme niet enkel met de beschuldigende vinger wijzen naar de ouders, volgens hem is er ook een probleem met de manier waarop taal in Vlaanderen wordt onderwezen. "De taaldidactiek zoals ze vandaag gebeurt in scholen is in mijn ogen verkeerd en niet in lijn met wetenschappelijk onderzoek. Het lijkt puur om competenties te draaien, maar het resultaat is dat leerlingen niet competent worden."