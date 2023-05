Onderwijskoepels ongerust over dalend leesniveau Vlaamse kinderen: "Alle lichten staan op rood"

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) is naar eigen zeggen "zeer bezorgd". "We zien in Vlaanderen al enige tijd een neerwaartse tendens die moet gekeerd worden. Daarom heeft het provinciaal onderwijs de voorbije jaren niet stilgezeten wat het leesbeleid in onze scholen betreft", reageert voorzitter Luk Lemmens.

Hij benadrukt dat leerkrachten en pedagogische begeleiders zich in wetenschappelijke kaders hebben verdiept en op basis daarvan een aanpak hebben gecreëerd "op maat van en samen met" scholen.