Limburgse werknemer verdient gemiddeld minder dan Belgische werknemer

Wie in Limburg werkt, verdient nog altijd minder dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit het Salariscompas van Jobat. Limburgse werknemers krijgen ook minder vaak maaltijdcheques, jaarpremies of hospitalisatieverzekeringen. Dit omdat er in andere provincies bepaalde sectoren beter vertegenwoordigd zijn.

"In Brussel zijn er bijvoorbeeld meer werkgevers gevestigd die meer betalen. Er zijn vaak grotere bedrijven met meer functies en meer gespecialiseerde functies. Bijvoorbeeld de chemiesector is daar meer aanwezig en betaalt ook meer. Je hebt er ook het Europees Parlement en andere belangrijke instellingen", zegt William Visterin van Jobat.