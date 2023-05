"Epische" cover van Sports Illustrated met 81-jarige Martha Stewart in badpak: "Snoop Dogg gaat dit fantastisch vinden"

De fotosessie vond plaats op de Dominicaanse Republiek met andere (jongere) modellen. Stewart prijkt in het gezelschap van onder anderen actrices Megan Fox en Brooks Nader, en popzangeres en transvrouw Kim Petras. Zelf is Stewart tevreden over de reeks foto's waarbij ze heus geen diepe insnijding schuwt.



"Ik denk niet in termen van leeftijd, maar ik dacht dat dit ergens historisch zou kunnen genoemd worden", reageert Stewart.



(klik op de link in de tweet voor alle foto's)