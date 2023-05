Mechelse evenementen worden toegankelijker voor mensen met een beperking

"Elk Mechels feest moet een feest zijn voor iedereen. Dat doen we met een 10-puntenplan dat we samen met de adviesraad Buitengewoon Meedoen hebben uitgewerkt. Toegankelijkheid gaat over veel aspecten. Om te beginnen moeten mensen er geraken, dus de inrichting van het festivalterrein is belangrijk. Daarnaast gaat het onder meer om een prikkelarme ruimte op Maanrock en het inzetten van een gebarentolk op Parkpop." Er wordt ook werk gemaakt van een rolstoelpodium, rolstoelvriendelijke kabelgoten en toiletten voor mensen met een beperking.