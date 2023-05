Cultuurcentrum Lokeren zoekt straatkunstenaar voor muurschildering op "saaie, grijze muur"

"Een paar jaar geleden heeft het Cultuurcentrum een nieuwe voor- en zijgevel gekregen", legt directeur An Verstraeten uit. "Ter hoogte van onze parking zitten we nog met een saaie, grijze gevel. Achter die gevel mogen we wekelijks honderden mensen ontvangen en daar tonen we het mooiste van het podiumlandschap. Het contrast met die grijze muur is te groot."

"We zouden daar graag een muurschildering op plaatsen en dus zijn we op zoek naar een straatkunstenaar of een collectief van straatkunstenaars. Het liefst zouden we graag hebben dat de muurschildering iets te maken heeft met kunst en verbeelding, want dat is toch de core business van ons centrum, maar we zijn ook benieuwd naar de creatieve invulling van de artiesten zelf."

"Het is een open oproep. Iedereen die wil meedoen, kan meedoen. We vragen wel professionele artiesten of schilders die toch al wat ervaring hebben met werken op zo'n schaal, want de muurschildering zou 75 vierkante meter groot worden. Zij kunnen nog tot juni een voorstel van ontwerp indienen en een schets bijvoegen. Op basis daarvan gaan wij dan onze keuze maken."