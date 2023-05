N-VA stapt naar parket met documenten over mogelijk Bpost-gesjoemel: "Alles wijst op doofpotoperatie"

Over welke informatie of documenten het precies gaat - laat staan om nieuwe informatie - is niet helemaal duidelijk. Volgens N-VA speelden minister van Economie Dermagne (PS) en Bpost onder een hoedje als het gaat over de toekenning van overheidsopdrachten. Mogelijk kreeg het postbedrijf daarbij vertrouwelijke informatie doorgespeeld die voordeel opleverde.