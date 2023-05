"Gewoon je mond houden": zo verplaatste Nederland in stilte 15 miljard euro aan goudstaven en geld

En het Belgische goud?

De 14.000 goudstaven die nu in Zeist zijn opgeslagen, bedragen 31 procent van de totale goudvoorraad van DNB. Nog eens 31 procent ligt opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve Bank in New York. De overige 38 procent van de goudvoorraad ligt in Londen en Ottawa.

Ter vergelijking: de Nationale Bank van België heeft een totale goudreserve van 227 ton. Opvallend: dat goud ligt niet in ons land. Het grootste deel is opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De rest ligt bij Bank of Canada en de Bank voor Internationale Betalingen in het Zwitsere Basel.

"Dat heeft een historische verklaring", legt Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank, uit. "Londen heeft een belangrijke goudmarkt. En landen houden daarnaast traditioneel op z'n minst een deel van hun goudvoorraad aan in het buitenland, voor het geval er een oorlog komt op hun grondgebied. Kort voor WOII heeft ons land zo een groot deel van het Belgische goud overgebracht naar Engeland."

Ook opvallend: België heeft sinds eind jaren 80 meer dan 1.000 ton aan goud verkocht. Dat was een politieke beslissing, met als doel de overheidsschuld te verlagen in de aanloop naar de invoering van de euro.