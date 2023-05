Nieuwe combi's van LRH zijn uitgerust met dashcams en andere technologische snufjes

"De combi's hebben allemaal een dashcam voor de verkeersveiligheid van onze mensen. De beelden daarvan kunnen gebruikt worden als zich een incident voordoet tijdens het prioritair rijden of bij een achtervolging. Daarnaast zijn we er in geslaagd om in één voertuig - als eerste in België - de app Focus te integreren in het infotainmentscherm. Normaal zit dat systeem op een externe IPad, maar nu kunnen we op het ingebouwde scherm de opdrachten aflezen, databases raadplegen of automatisch de routebegeleiding naar een incident binnenkrijgen", vertelt Bert Piron, dienst hoofd interventie. Het systeem wordt nu eerst als proef getest.