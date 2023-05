Nieuwe investeringen nodig om oud Jan Breydelstadion in Brugge veilig te houden

Het voetbalstadion in Sint-Andries met iets meer dan 29.000 zitjes, is druk bezocht. Bij heel wat wedstrijden zijn bovendien alle zitjes bezet. "Hoe langer we dit stadion operationeel moeten houden, hoe hoger de kosten zullen oplopen."

126.000 euro gaat naar werkzaamheden aan de elektriciteit, 70.000 euro is voorzien voor de veiligheid van de liften. Voor het conform maken van de noodverlichting wordt 71.000 euro uitgetrokken. "In 2021 hebben we al 77.000 euro geïnvesteerd in beton- en stabiliteitswerken. Nu wordt er opnieuw 100.000 euro vrijgemaakt voor stabiliteitswerken en we verwachten dat we binnen enkele jaren opnieuw zullen moeten investeren om de stabiliteit van het stadion te garanderen" aldus nog schepen Demon.

Voor het stadsbestuur is het vervelend dat het moet blijven investeren in een voetbalstadion dat geen toekomst meer heeft. Club Brugge wil een nieuw stadion bouwen naast Jan Breydel dat dan afgebroken wordt. Maar door bezwaren van buurtbewoners zijn er problemen om een vergunning te krijgen voor dat nieuwe stadion.