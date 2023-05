Nieuwsanker Xavier Taveirne over haatberichten tegen homo's: “Ik probeer het te begrijpen maar als iemand zegt dat hij je komt zoeken, wordt het eng”

"Soms zijn de scheldtirades nog gruwelijker. Iemand liet me weten dat hij me haat, me komt zoeken en dat ik maar beter achter mijn schouder kijk. Dat is écht akelig. Ik heb dat bericht ook gemeld bij de Juridische Dienst van de VRT."



Xavier probeert altijd een verklaring te zoeken voor die berichten. “Dat laatste dreigement kreeg ik om 5 uur ’s ochtends. Wie weet was de man dronken of hoorde hij iets op het nieuws dat hem niet aanstond", vertelt hij. "En ik kan ook nooit weten of die persoon commentaar geeft omdat die homo's niks vindt, of dat die van mening is dat ik mijn job niet goed doe. Niet alle haat is homohaat."