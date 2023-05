Persoon met grote som geld opgepakt tijdens drugsactie aan station Oudenaarde

Dinsdagochtend hield de politie van Oudenaarde een grote drugsactie in en rond het station van Oudenaarde. "Er kwamen 18 medewerkers en een drugshond ter plaatse. Daarnaast volgden de veiligheidsdiensten van NMBS en de spoorwegpolitie de actie mee vanuit Brussel", vertelt Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse-Ardennen. De drugshond pikte er 22 mensen uit, daarvan bleken er 5 een kleine hoeveelheid drugs op zak te hebben.

Daarnaast pakten ze ook een man op met die een grote som cash geld in zijn rugzak had zitten. "Hij maakte deel uit van de passagiers en volgde een stroom van leerlingen. Hij gedroeg zich eigenaardig. Nadat we hem fouilleerden, bleek hij een grote som geld in zijn rugzak te hebben. Het parket heeft dan een onmiddellijke vrijheidsberoving bevolen", zegt Duhamel. Het parket zal de feiten verder onderzoeken.