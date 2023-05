Plannen nieuwe Pater Sangersbrug voorgesteld in Maaseik

Het grootste verschil tussen de oude brug en de nieuwe is dat de nieuwe een beetje zal opschuiven van plaats. De brug zal ook niet meer op 2 pijlers rusten, maar op 1 pijler in het midden. Ze zal 21 meter breed zijn en 33 meter langer dan de huidige brug. Ook belangrijk: over de totale breedte van de brug is 5,8 meter aan fietspaden voorzien, en 3,3 meter aan voetpaden.

"Zo kunnen er in de toekomst, zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant, fietssnelwegen aangesloten worden op de brug", zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. "Doordat de brug maar op 1 pijler zal rusten, is een betere doorstroming van de Maas mogelijk. In Maaseik zal de ovonde aangepast moeten worden en in Roosteren komt er een snelheidsbeperking van 80 naar 60 kilometer per uur. Dat zijn de belangrijkste veranderingen."