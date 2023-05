Raadkamer geeft groen licht voor uitlevering Lucio Aquino aan Italië in actie tegen Calabrese maffia, verdediging in beroep

Lucio Aquino werd eerder aangehouden in het dossier Costa, over internationale cocaïnetrafiek. Daarvoor zou hij normaal in België berecht worden, onder meer over het transport van 620 kilogram cocaïne. Maar in het Europese aanhoudingsbevel in de zaak ‘Ndrangheta wordt ook verwezen naar zo’n transport van 620 kilogram. Volgens de verdediging gaat het om dezelfde feiten als in dossier Costa, maar het openbaar ministerie zegt van niet.