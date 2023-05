Staatssecretaris De Moor (CD&V) "schakelt met nieuw begeleidingstraject paar versnellingen hoger" om asielzoekers aan het werk te krijgen

Traditiegetrouw blazen de christendemocraten op Hemelvaartsdag verzamelen voor Rerum Novarum, maar ook vandaag al werd hun hoogdag in verschillende steden en gemeenten in ons land gevierd. In Gent was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) te gast. Zij focuste in haar toespraak op de tewerkstelling van asielzoekers.