Infrabel legt extra bovenleidingen aan in Waaslandhaven: "Goederenverkeer elektrisch maken gaat vlotter"

De nieuwe bovenleidingen van "bundel Zuid" zijn af. "Bundel Zuid" is de belangrijkste sporenbundel in de Waaslandhaven. De bovenleidingen die spoorwegbeheerder Infrabel er plaatste zorgen ervoor dat op 20 van de 32 sporen elektrische locomotieven kunnen rijden. De werken hebben in totaal 2,7 miljoen euro gekost.

Doordat er meer elektrische locomotieven kunnen rijden, kan het goederentransport er efficiënter gebeuren. "Als een elektrische locomotief aankomt en er is geen bovenleiding, dan moet die vervangen worden door een diesellocomotief om verder te kunnen rijden", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Daardoor verliezen we veel tijd, ook omdat we hierbij aan heel wat veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen. Met de bovenleiding kan de trein met elektrische locomotief rechtstreeks naar de klant rijden."