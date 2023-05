STVV heeft eigen canon en start met abonnementencampagne "Voor eeuwig"

"Voor eeuwig" is de naam van de nieuwe abonnementencampagne van de voetbalclub STVV in Sint-Truiden. Omdat de club 100 jaar bestaat, willen ze minstens 3.800 abonnementen verkopen, verwijzend naar de postcode van de stad. "Het is symbolisch, maar ook een vorm van ambitie. We voelen dat voetbal terug leeft in Haspengouw. Vorig jaar zijn we dan ook 15 procent gestegen in aantal abonnees", zegt brandmanager Bert Stas.