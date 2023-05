Al jarenlang stijgen de gedwongen opnames in de psychiatrie: hoe komt dat? 

Bij een gedwongen opname wordt een persoon tegen zijn wil in opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is eigenlijk een beschermende maatregel, die slechts kan genomen worden door een parket of een vrederechter. Daarvoor moet de persoon voldoen aan 3 voorwaarden: er is sprake van een geestesstoornis, de persoon is een gevaar voor zichzelf of voor de samenleving en er is geen alternatief voor een vrijwillige behandeling.

Een gedwongen opname berooft je van je vrijheid. Daarom is het een juridische kwestie en mag alleen een vrederechter of een procureur die beslissing nemen, op advies van een arts. Dat is heel ingrijpend en niet altijd de beste of de enige oplossing. De wetgeving dateert van 1990 en is sindsdien niet meer aangepast. Volgens experts is ze op vele vlakken vaag.

Vaak is het de politie die de procedure in gang zet, na een melding van agressief of onrustwekkend gedrag. De procureur kan besluiten tot een opname van maximaal 10 dagen, waarin de vrederechter de patiënt bezoekt in het psychiatrische ziekenhuis en beslist of de gedwongen opname bevestigd wordt of niet. In regel duurt een gedwongen opname 40 dagen, maar de behandelende arts kan die voordien opheffen of verkorten.

*Een gedwongen opname wordt vaak ook een "collocatie" genoemd. Maar de sector zelf spreekt meestal liever over gedwongen opname.