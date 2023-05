Straatverlichting Gent nu overal vaker uit: "Eerste resultaten zijn positief"

"We hebben ongeveer 70 meldingen binnengekregen van inwoners", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen) na vragen van alle partijen in de gemeenteraadscommissie. "In 50 gevallen is er sprake van mensen die ongerust zijn of niet tevreden zijn met de nieuwe plannen. Er waren vijf valpartijen, maar die zijn niet noodzakelijk te wijten aan de gedoofde verlichting." De schepen stelt dat er ook positieve reacties komen.