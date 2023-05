Begraafplaats Lille krijgt extra plaatsen, mooiere sterretjesweide en kinderbegraafplaats én nieuw monument voor oud-strijders

De grote werken aan de begraafplaats van Lille dorp gaan in juni van start. Op het urneveld van de begraafplaats aan het Kerkplein in Lille komen 200 extra plaatsen bij. De strooiweide wordt ook vergroot door ze een beetje te verplaatsen. "We gaan ook de sterretjesweide aanpakken. We hebben gemerkt dat die tot nu toe eigenlijk nog niet gebruikt werd. Ik vermoed omdat de weide nogal afgelegen ligt en dat kan niet de bedoeling zijn", legt burgemeester Marleen Peeters (N-VA) uit. "We gaan de weide dus dichter bij de kinderbegraafplaats aanleggen. Die begraafplaats gaan we trouwens ook verfraaien - ik weet het, dat is een vreemd woord in deze context - met vlinders en bloemen."