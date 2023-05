Vastgoedmarkt aan de kust koelt stevig af na coronarush

Die rush op vastgoed aan de kust lijkt nu voorbij. In 2022 daalde het aantal vastgoedtransacties aan de kust met 14,3 procent in vergelijking met 2021. De afkoeling deed zich voor in elke kustgemeente, behalve Westende. Dat blijkt uit de nieuwe Kustbarometer van Fednot. In heel België is dat cijfer (een daling van 2 procent) een pak lager.