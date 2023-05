Verdachte blijft in de cel in onderzoek naar dodelijke vechtpartij aan station Zaventem

De advocaat van de twintiger vindt de tenlastelegging die op de feiten wordt geplakt veel te zwaar. “Mijn cliënt wordt verdacht van doodslag”, zegt strafpleiter Frédéric Thiebaut. “Dat is een foute kwalificatie die niet de lading dekt van wat daar die vrijdagnamiddag is gebeurd. Wij gaan dat bepleiten en het is aan de raadkamer om daar in eerste instantie een standpunt over in te nemen. Over de inhoud van het dossier ga ik geen commentaar geven, aangezien het onderzoek nog steeds lopende is. Ik kan enkel nog meedelen dat mijn cliënt zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen en dat hij hoopt dat de anderen dat ook zullen doen in dit dossier.”