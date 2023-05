Wie na 1 juli sociaal energietarief verliest, misloopt ook korting op zuinige toestellen: zo vraag je ze aan

Kortingsbonnen vraag je best voor 1 juli aan, want de federale regering heeft in februari beslist om de doelgroep voor het sociaal tarief vanaf dan met zo'n 500.000 te verminderen. In Vlaanderen gaat het om zo'n 220.000 gezinnen die niet langer van het sociaal tarief zullen kunnen genieten.

Vorig jaar was de doelgroep uitgebreid om kwetsbare gezinnen zo veel mogelijk te beschermen tegen de hoge energieprijzen, maar vanaf 1 juli wordt dit teruggebracht naar de oorspronkelijke doelgroep.

De kortingsbon geldt voor de aankoop van een energiezuinige diepvriezer met label D of beter, een wasmachine met label C of beter, een droogkast met label A++ of beter en een koelkast met een label D of beter. Tot 1 juli 2023 geldt de kortingsbon ook voor een koelkast met label E.

Je kan de kortingsbonnen aanvragen bij Fluvius. Daarbij moet je een attest toevoegen waaruit blijkt dat je recht hebt op het sociaal tarief.

Meer informatie over het aanvragen van kortingsbonnen vindt u op de website van de Vlaamse overheid