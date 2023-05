Voetbalstadion Verbroedering Maasmechelen wordt gesloopt

Voetbalclub Verbroedering Maasmechelen is in 1950 ontstaan door het samensmelten van 4 lokale clubs. De bekendste jeugdspeler is ongetwijfeld Karel Geraerts. Maar in 2013 werd er opnieuw een fusie doorgevoerd met Cerkel Mechelen, tot het huidige Eendracht Maasmechelen.

De lokalen en oefenvelden van Eendracht Maasmechelen werden enkele jaren geleden al vernieuwd. Het A-terrein van Verbroedering Maasmechelen lag er al die tijd verwaarloosd bij. Een privé-investeerder wil er nu woningen bouwen, maar hoeveel is nog niet duidelijk.