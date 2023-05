BEKIJK - CIA lanceert dramatische video om Russische spionnen aan te werven

"Is dit het leven waar ik van droomde? Is dat het pad waarvoor ik gekozen heb?" Dat de nieuwe rekruteringsvideo van de CIA een gevoelige snaar probeert te raken bij ongelukkige Russen, is duidelijk vanaf de eerste seconde. De Amerikaanse veiligheidsdienst lanceerde de video met dramatische ondertoon omdat het agentschap - naar eigen zeggen - de "ongeëvenaarde mogelijkheden" van de oorlog in Oekraïne wil benutten.