Waalse basisschool bezoekt brandweer in Lommel om Noord-Limburgse gemeenten te bedanken voor hulp tijdens overstromingen in 2021

"Het is nu 2 jaar geleden dat de overstromingen enorme schade hebben aangericht aan onze basisschool in Trooz", vertelt Yves Hardy, een van de leerkrachten die mee op bezoek was bij de brandweerkazerne in Lommel. "De schade is nu nog steeds immens, de leerlingen krijgen les in containers omdat de school nog steeds niet gereconstrueerd is."