WHO waarschuwt voor gebruik van suikervervangers: waarom kunstmatige zoetstoffen niet zaligmakend zijn

Kiezen voor een cola zero in plaats van een gewone cola: veel mensen vinden het een kleine stap om toch aan hun lijn te denken. Wat blijkt nu? Volgens de WHO levert het voor zowel volwassenen als kinderen geen voordeel op bij de vermindering van lichaamsvet. De keuze voor suikervervangers en kunstmatige zoetstoffen is op de langere termijn zelfs schadelijk voor de gezondheid, zo waarschuwt de WHO.