"100 dagen"-feest op middelbare school VITO Hoogstraten afgelast door vernielingen: "WC-papier in bomen, maar ook schade"

Op en rond de middelbare school VITO in Hoogstraten was er afgelopen nacht veel kabaal te horen. "We kregen verschillende telefoontjes van ongeruste buurtbewoners. Ze dachten dat er inbrekers waren, maar al snel bleek het om feestende jongeren te gaan die in de school zaten", zegt Els Dellafaille van Politiezone Noorderkempen.