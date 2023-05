ACV-voorzitter Leemans pleit voor hogere lonen en een grondige fiscale hervorming

Het was de laatste Rerum Novarum voor Marc Leemans als ACV-voorzitter. Op 1 januari geeft hij de fakkel door aan Ann Vermorgen. Hij is dan 64 en kreeg forse kritiek over het feit dat hij gebruik maakt van het SWT-stelsel (Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag). "Uit alle bevragingen blijkt dat er in de samenleving geen draagvlak is voor die blinde politiek van langer werken. Juist dit blind onbegrip speelt zeker mee in de steeds extremere peilingen", bijt Leemans terug.

"De persoonlijke afrekening was natuurlijk ook een aanval op het sociale middenveld, op de vakbond, op werknemers die zich verenigen om sterker te staan."