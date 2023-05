Molenbeek start ontruiming opvangcentrum, Fedasil weigert medewerking

De gemeente Molenbeek is vandaag van start gegaan met de geleidelijke ontruiming van een opvangcentrum met 438 asielzoekers in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek, maar Fedasil weigert voorlopig elke vorm van medewerking. Het gevolg: 50 bewoners die vandaag uit het centrum gezet zouden worden, zitten momenteel opgesloten in hun kamer.