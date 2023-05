Beroepsbrandweer Roeselare protesteert om extra arbeidsuren uitbetaald te krijgen

De zaak van de extra arbeidsuren van de beroepsbrandweerlui van de post Roeselare loopt al jaren. Eind vorig jaar leek er een einde in zicht. De brandweerlieden waren naar de rechter gestapt en die gaf hen in december vorig jaar gelijk. Maar de brandweerlieden zeggen dat ze tot op vandaag nog altijd niet het geld gekregen hebben waarop ze recht hebben. En daartegen protesteren ze nu.

De beroepsbrandweerlui hebben al een dag geprotesteerd door alleen maar interventies uit te voeren. De dagen erna waren er nog langzaamaanacties. Brandweerman Frank Vanmarcke: "We hebben de burgers die dagen nooit aan hun lot overgelaten. Maar we zijn het moe en daarom stappen we nu naar de media. We willen dat het vonnis van de rechter correct uitgevoerd wordt zodat we ons achterstallig loon krijgen. We hebben nog elk recht hebben op gemiddeld 9000 euro netto en daarbij ook nog vakantiegeld en eindejaarspremies."