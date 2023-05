Grens van 1,5 graden opwarming zal in komende 5 jaar wellicht overschreden worden, waarschuwen wetenschappers

Uit recente rapporten bleek meermaals al dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan eerder geschat. De WMO komt nu naar buiten met een projectie voor een periode van vijf jaar (vanaf dit jaar tot en met 2027).

Door het broeikaseffect in combinatie met een sterke El Niño zouden we 66 procent kans hebben dat we tussen nu en 2027 minstens één jaar aan anderhalve graad opwarming zitten, wereldwijd, tegenover de periode 1850-1899.

El Niño zou deze zomer zijn intrede doen. Het is een weerfenomeen waarbij in delen van de Stille Oceaan het oppervlaktewater warmer wordt - ten westen van Zuid-Amerika, rond de evenaar - waardoor de temperatuur wereldwijd een beetje stijgt. El Niño is een weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert, maar dit keer verwachten experts een sterke El Niño met dus een grote impact.

De voorbije jaren konden we overigens profiteren van de effecten van het omgekeerde fenomeen, La Niña, dat nog enigszins een rem zette op de wereldwijde opwarming. Dat valt nu weg, en het omgekeerde effect komt in de plaats.

De WMO geeft nog mee dat het zo goed als zeker is (98 procent) dat een van de komende jaren het warmste zal worden dat ooit is gemeten.