Sint-Niklaas pakt gladde blauwe boordsteen in Sinaai aan om nog meer ongevallen te vermijden

De blauwe boordstenen die er lagen tussen de fietspaden en de andere wegen, zijn "gebouchardeerd", dat betekent dat het oppervlak van de boordstenen ter plaatse ruwer wordt gemaakt. "Alle plaatsen waar de situatie gevaarlijk was, zijn aangepast", zegt Hanssens nog. "De dorpskernvernieuwing is nog volop aan de gang, maar we weten nu wel zeker dat we geen blauwe boordstenen meer gaan gebruiken". Het ruwer maken van de boordstenen zorgde ook voor een meerprijs, maar hoeveel precies, kon de stad niet meegeven.