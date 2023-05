"Brexit is een mislukking", geeft Nigel Farage toe in interview met BBC

Farage is er nog altijd van overtuigd dat het land geen deel moet uitmaken van de EU, maar hij geeft wel toe dat het Verenigd Koninkrijk tot nu toe geen economisch voordeel heeft gehaald uit de brexit. Volgens Farage is dit te wijten aan de regerende Conservative Party, die haar beloftes niet is nagekomen.

"De brexit heeft aangetoond, zo vrees ik, dat onze politici net zo nutteloos zijn als de (Europese) commissarissen in Brussel", zegt Farage. "We hebben dit totaal verkeerd aangepakt." Onder meer van de strengere immigratiecontroles is maar weinig in huis gekomen, beweert de rechts-populistische politicus.