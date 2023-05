Brugge vernieuwt atletiekpiste op site Sport Vlaanderen in Assebroek

De atletiekpiste op de site Sport Vlaanderen in Assebroek bij Brugge wordt helemaal vernieuwd. De piste is bijna 35 jaar oud en is dringend aan renovatie toe. De vernieuwing is voor eind dit jaar gepland. Daardoor zal het Belgisch Kampioenschap atletiek van deze zomer nog op de huidige piste moeten plaatsvinden.