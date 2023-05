Brussel deelt 180.000 gratis parkeertickets uit

Het gaat om parkeertickets van één uur, die geldig zijn in 18 parkeergarages in de Vijfhoek. De parkeerkaarten worden vanaf juni verdeeld onder handelaars die zich hebben ingeschreven voor de actie.

Het is niet meteen de bedoeling om deze actie meermaals te herhalen, stelt Maingain: “Met de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan vragen nogal wat bezoekers zich af of ze met de auto nog wel in Brussel terechtkunnen. We willen bestuurders laten ontdekken hoe handig en veilig het is om je auto in een parkeergarage te laten staan. En dat ze dit in de toekomst spontaan doen.”