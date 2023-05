Buurtbewoners Limalaan ontstemd over nieuw opvangcentrum in Laken

De opening van het centrum werd aangekondigd in een brief aan de buurtbewoners, ondertekend door Sébastien Roy, algemeen directeur van Samusocial. Daarin staat te lezen dat het nieuwe centrum onderdak moet bieden aan 350 personen die op zoek zijn naar internationale bescherming. Bedoeling is dat zowel alleenstaande mannen en vrouwen, als gezinnen en niet-begeleide minderjarigen er vanaf maandag 22 mei terechtkunnen. In totaal zullen er 37 personeelsleden aan de slag gaan in het centrum. Zij zullen "in een beurtrol de klok rond, zeven dagen per week opvang en geneeskundige begeleiding bieden”.