Chocolatier uit Hasselt maakt pralines met de smaak van Limburgse vlaai

In een doosje zitten acht pralines met dezelfde vorm en smaak van een echte Limburgse vlaai. Chocoladehuis Boon staat bekend voor zijn creatieve vormen van chocolade en heeft in het verleden ook andere streekproducten gebruikt.

"We hebben al een Hasseltse praline gemaakt met hazelnoot en speculaas en ook al chocolade in de vorm van steenkool. We werken graag heel regionaal met lokale mensen en producten", zegt Patrick Mertens. De pralines zijn vanaf volgende week te koop in de winkel.