Vier kinderen al twee weken vermist in Colombiaanse jungle na vliegtuigcrash: "We nemen aan dat ze nog in leven zijn"

Onder anderen militairen zoeken met leden van de inheemse bevolking en speurhonden naar de kinderen. Op de plaats van de crash troffen ze fruit waarvan gegeten is en een babyflesje aan. Daarom gaat de civiele bescherming ervan uit dat alle of sommige kinderen nog leven.

Het leger verspreidde via Twitter foto's van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud is terechtgekomen.

De precieze oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vlak voor de Cessna van de radar verdween, had de piloot volgens de Colombiaanse burgerluchtvaartautoriteit gewag gemaakt van motorproblemen.