Niet in de openbaarheid, wel in de prijzen: Nederlandse Marwin Vos wint De Grote Poëzieprijs met gedichten over rouw 

omdat de dode niet bestaat of nog maar heel weinig

was dat wijzen ernaar van jou met een teken

voor anderen onbegrijpelijk

het onbegrijpelijke maakt onveilig

het maakte dat we alles deden

om het gevaar af te wenden

het is niet dat rouw steeds hetzelfde zegt

het is telkens iets anders

en ook welk woord ervoor past

het zegt de hele tijd iets anders

zodat je er niet aan kunt komen

dan is het werkelijk

het niet bestaande bestaat overmatig

marwin vos - fragment uit "wilde dood"