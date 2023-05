Een meisje als Jezus en 4000 paar schoenen: de Heilig Bloedprocessie in Brugge is klaar om uit te gaan

Elk jaar ziet Matthieu dezelfde gezichten terugkomen. "75% van de figuranten zijn trouwe deelnemers. Ze grijpen graag terug naar hetzelfde kostuum. We moeten die elk jaar wat bijstellen want mensen veranderen nu eenmaal van maat. Na de pandemie zijn er hier en daar wat coronakilo's bijgekomen", zegt Matthieu.

Jong en oud loopt mee. "De jongste deelnemer is een baby die geboren is op 28 maart. Het is een meisje dat de rol van Jezus op zich neemt. De oudtste deelnemer is 92 jaar en speelt de beiaardier. Iedereen is hier welkom."